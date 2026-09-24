Москва24 сен Вести.Судьба закона, позволяющего властям Италии начать разработку правил для строительства, эксплуатации и контроля атомных объектов, находится под угрозой, а сама инициатива – очень шаткая. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявила италовед, доцент МГИМО, кандидат политических наук Елена Маслова.

Она отметила, что пока законопроект не содержит никакой конкретики, а до его реализации – еще очень далеко.

В принципе, судьба этой инициативы, скажем так, достаточно шаткая, и находится под угрозой, потому что в Италии есть практика так называемых аброгативных референдумов. Итальянцы в принципе любят проводить референдумы, но при этом эти референдумы именно об отмене чего-то. То есть здесь все в руках оппозиции, оппозиция может созвать этот референдум и, соответственно, с большой долей вероятности, на мой взгляд, народ Италии скажет "нет" атомной энергетике заявила Маслова

Эксперт добавила, что окончательное мнение жителей Италии будет зависеть в том числе от цен на электроэнергию, которые предложит правительство после возможного строительства АЭС.

Ранее сообщалось, что сенат Италии принял законопроект, позволяющий стране вернуться к развитию атомной энергетики – спустя почти сорок лет после отказа от ее использования.

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини также заявлял, что конфликты в мире вызывают взрывной рост цен на энергоносители, из-за чего население и бизнес несут колоссальные издержки.