Москва24 ноя Вести.Начать регулярные спортивные тренировки можно с самого небольшого и простого шага - например, расстелив в намеченное время коврик для занятий. Главное - не заставлять себя и продвигаться к своей цели небольшими, но последовательными шагами, рассказала ИС "Вести" доцент Института физической культуры и спорта РГПУ имени А. И. Герцена Светлана Кузьмина.

По ее словам, начать можно с самого простого.

А самое простое заключается в том, чтобы, просто поймав эту мысль - да, надо что-то менять, надо что-то делать новое в своей жизни, нужно двигаться в сторону активного образа жизни, - начать с элементарного. Вот вы запланировали в своей жизни пунктик — начать. И я предлагаю это начало сделать с элементарного шага. В тот момент, когда вы решили, что начало будет у меня - пусть будет утром зарядка в 8.00 - я просто делаю первый шаг в этот момент: беру свой коврик и расстилаю. Вот это - первая точка, которую можно сделать порекомендовала эксперт

Она уточнила, что необязательно сразу начинать с упражнений.

Необязательно начинать сразу с тренировки - часовой, двухчасовой, да даже пятнадцатиминутной. Вот, я себе запланировала, что завтра я расстилаю коврик. Послезавтра я встаю на этот коврик и одну-полторы минутки делаю - пусть будет дыхательное упражнение, вдох-выдох. Постояла на нем, а может быть, и после вдоха-выдоха мне захочется еще что-то поделать руками, ногами, какие-то движения, которые есть в моем запасе. И так маленькими-маленькими микрошажочками я двигаюсь в сторону своей активности, увеличивая ее раз от раза сообщила кандидат педагогических наук

Эксперт уточнила, что заниматься можно в любое время дня, главное - не заставлять себя.

По словам Кузьминой, очень важно чувствовать радость от того, что вы сделали.

И еще, наверное, более важный момент — благодарить себя за то, что сделали этот шаг. А это - все тот же дофамин, которого нам так не хватает в жизни. И это не насилие над собой - это те шаги, которые действительно будут приносить радость. А эта радость - и физическая, и эмоциональная, и гордость за себя: я смог, я молодец. И, увеличивая эту нагрузку потихонечку, в рамках своих возможностей, вы тем самым уже сделаете этот шаг, и ваша тренировка будет и 10, и 15 минут. И, глядишь, вы захотите пойти в клуб, и это не будет просто потому, что я должен - это слово тяжелое очень, "должен", оно перейдет в слово "хочу" отметила эксперт

По ее рассказу, она всегда просит подопечных почувствовать разницу между словом "должен" и словом "хочу", понять, как это "в теле отзывается".

И вот когда слово "хочу" будет стоять перед тем, как ваша мысль будет работать в сторону движения в спортивный зал, вы поймете, что вы летите в этот зал, у вас есть это желание. А когда слово "должен" - здесь уже все намного сложнее. Поэтому я думаю, что если вы начнете с коврика, с того, что вы его расстелете и потихонечку будете делать эти микрошажочки - да, это длиннее, но это надежней. Это правильнее, и вы придете туда, куда вы хотите - к тому красивому слову, которое называется "здоровый образ жизни". Но мы в любую точку должны идти медленно, но верно сказала Кузьмина

Рекомендуемое количество тренировок в неделю, по словам эксперта, зависит от задач, которые ставит перед собой занимающийся.

Если это какие-то задачи увеличения спортивных результатов, увеличения показателей, то, конечно, тренироваться надо три-четыре раза в неделю с определенным объемом, интенсивностью и так далее. Если мы говорим просто про здоровый образ жизни и поддержание себя, то вполне хватает двух раз в неделю по часу примерно сообщила Кузьмина

По ее словам, все зависит от интенсивности тренировки и от возраста.

То есть здесь много составляющих. Но в среднем - два, максимум три раза в неделю, если мы говорим про оздоровительные тренировки, это было бы очень здорово. Ну и, конечно, минимальные зарядки, которые просто нас будят, просто настраивают нас на день - это, конечно, очень здорово, очень правильно. И, конечно же, это тоже [вклад] в копилку нашего здоровья подытожила доцент

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой, что любит заниматься спортом, предпочитает лыжи, езду на велосипеде и гимнастику.