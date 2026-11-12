Москва12 ноя Вести.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко любит заниматься спортом, предпочитает лыжи, езду на велосипеде и гимнастику. Об этом глава Минздрава рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Свой комментарий министр дал на полях заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Мне нравятся все виды, где можно, что называется, вспотеть и не покалечиться. Лыжи, безусловно, интересно. Летом очень люблю велосипеды. Велосипед – вообще очень интересный вид спорта. Ну, может, это не обязательно только спорт, но и физкультура. Это кардионагрузка, это в том числе и созерцание определенное. Очень быстро меняется пейзаж, ландшафт, поэтому зрение тоже тренируется. В том числе и запахи, потому что стимуляция головного мозга запахами – это тоже, потому что когда едешь через разные [места] – где-то лес, трава, где-то река или еще что-то, – то это, конечно, является мощным раздражителем для нервной системы и центров, которые по сути дела активизирует работу головного мозга… Еще гимнастика