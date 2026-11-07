Москва7 ноя Вести.Изначально американская демократия строилась как республика просвещенных граждан, но с развитием капитализма и ростом экономического могущества страны, деньги стали играть все более значимую роль, что привело к тому, что к власти стали приходить люди, чья деловая хватка считалась гарантией успешного управления государством. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Исэров.

Вначале деньги не играли определяющую роль в американской демократии. И отцы-основатели вообще строили другое общество. Они строили общее дело, республику просвещенных граждан, а не эгоистический строй буржуазно-капиталистического свойства. Они строили другое общество. Но, как часто бывает, в больших процессах получается не то, что задумывали. Конечно я уже упомянул капитализм, рынок к концу XIX века, когда США становятся первой экономикой мира, и тогда деньги начинают играть очень большую роль пояснил Исэров

Он подчеркнул, что нынешний президент США Дональд Трамп – человек с очень большим состоянием, настоящий мультимиллионер. Но и раньше в правительственных кабинетах США тоже было немало очень богатых людей. Правда, сами президенты тогда не были выходцами из крупного бизнеса, но тоже считали, что бизнес-успех – это индикатор управленческого потенциала, применимого и к государственному уровню.

И [29-й президент США (1921 – 1923) Уоррен Гамалиел] Гардинг, и [30-й президент США ( 1923-1929) Калвин] Куллидж были не из большого бизнеса. Но привлекали с большим вниманием, считая примерно так же, как считает президент США Дональд Трамп, что, если у человека получилось справиться с бизнесом, значит, у него получится управлять государством. И, кстати, крупным бизнесменом был [31-й президент США (1929—1933) Герберт] Гувер отметил Исэров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что падение основных фондовых индексов в США связано с итогами промежуточных выборов в Конгресс США. Глава Белого дома обвинил демократов в падении фондового рынка.