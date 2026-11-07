Эксперт пояснил, как баланс власти США сместился от штатов к федеральному центру Эксперт Исэров: в XX веке в США сильно увеличились полномочия федеральной власти

Москва7 ноя Вести.В XX веке произошло значительное усиление федеральной и исполнительной власти в США, что привело к расширению полномочий президента и Конгресса, а также к смещению баланса власти от штатов к федеральному центру. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Исэров.

Он считает, что существенным отличием современной Америки от первоначальной республики является перераспределение властных полномочий между федеральным центром и штатами. По его мнению, отцы-основатели, вероятно, были бы шокированы масштабом нынешнего доминирования федеральных органов власти.

За XX век сильно увеличились полномочия власти федеральной, в том числе власти исполнительной внутрифедеральной. Вот это заметно. Президент сейчас отвечает за больший круг полномочий, чем ранее и Конгресс тоже отвечает за больший круг полномочий – за его бюджет, а бюджет страны больше нежели был раньше. Например, в 1820 году штаты были важнее по сравнению с властью федеральной, чем в 1920 и особенно в 1940 годах рассказал Исэров

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