Москва23 ноя Вести.Несмотря на важность состоявшейся трехсторонней встречи лидеров России, КНР и США - Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина - для глобального диалога и обсуждения насущных проблем, долгосрочная эффективность и продолжение переговоров находятся под вопросом из-за внутреннего политического давления в США и противодействия заинтересованных структур. Об этом в комментарии для "Соловьёв Live" заявила старший научный сотрудник Группы по исследованию проблем мира и конфликтов Отдела международных политических проблем ИМЭМО РАН Анна Великая, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, на президента США Дональда Трампа оказывается значительное влияние, что обусловлено комплексной "системой сдержек и противовесов".

Этот диалог лидеров России, КНР и США очень важен для всего мира, и это была не просто картинка, но вместе с тем это и не формат пока что, потому что неизвестно, сколько последующих встреч подобного уровня будет проведено, ведь мы понимаем, насколько в США сильно влияние на президента США Дональда Трампа, какая сложная система сдержек и противовесов. И, безусловно, он сейчас по возвращении домой сталкивается с этим шквалом претензий вопросов, мол, зачем ты туда ездил, зачем нужно было это все обсуждать. И я думаю, что это влияние всех структур, которые были не заинтересованы в этом диалоге, сделали все для того, чтобы он не состоялся. Это на самом деле очень весомо, потому что, если посмотреть даже к примеру, на такого человека, как замминистра обороны Элбридж Колби, у которого есть свой аналитический центр, если посмотреть их программные документы, то там говорится о том, что США не должны попадать в ловушку Франклина Рузвельта, который вступал в переговоры с Советским Союзом об открытии второго фронта. Вот они делают все для того, чтобы этот диалог, стратегически важный для наших стран, не продолжался, чтобы весь этот дух Анкориджа уничтожить, и чтобы подорвать систему стратегической стабильности между нашими странами заявила Великая

Тем не менее ключевой результат трехсторонних переговоров между главами России, Китая и Соединенных Штатов неоспорим и имеет первостепенное значение для глобальной арены, считает Великая

Самый главный итог трехсторонней встречи лидеров России, КНР и США — это то, что лидеры трех ядерных держав Совета Безопасности ООН встретились для диалога и обсудили насущные проблемы, которые стоят перед нашими странами заявила она

Ранее депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров заявил, что отсутствие деталей итогов трехсторонних переговоров между лидерами России, Китая и США Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в публичном пространстве является нормой, поскольку большинство вопросов повестки дня были согласованы главами государств заранее и по ним приняты решения.