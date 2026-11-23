Загадка встречи "тройки": экс-депутат Рады о причинах умалчивания итогов саммита Килинкаров о встрече Путина, Трампа и Си: решения по многим вопросам уже приняты

Москва23 ноя Вести.Отсутствие деталей итогов трехсторонних переговоров между лидерами России, Китая и США Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в публичном пространстве является нормой, поскольку большинство вопросов повестки дня были согласованы главами государств заранее и по ним приняты решения. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он проанализировал причины отсутствия детализированных итогов трехсторонних переговоров между главами России, Китая и США, отметив преобладание общих формулировок.

Мало кто вообще понимает, о чем лидеры договорились, и это нормальная история. Это очевидно и сам факт. Я исхожу из того, что эта встреча бы не состоялась, если подавляющее большинство вопросов повестки дня не были бы согласованы и по ним не было бы решений. Очевидно, по многим вопросам есть решения. Это разные вопросы, касающиеся глобальной безопасности, кибербезопасности, ядерного разоружения. Наверное, еще с десяток вопросов есть, которые уже согласованы, приняты и так далее заявил Килинкаров

Ранее Владимир Соловьёв высказал предположение, что лидеры России, Китая и США на трехсторонней встрече в Шэньчжэне договаривались о конфигурации, которая не позволит миру уничтожить самого себя. Он отметил, что сегодняшний мир сталкивается с серьезными испытаниями.