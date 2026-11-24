Москва24 ноя Вести.В России меняется структура потребления крепких напитков. В частности, именно этим обусловлен рост интереса потребителей к джину, а также виски и рому. Рост наблюдается в категориях спиртного, используемых для приготовления коктейлей, рассказал ИС "Вести" руководитель аналитической группы "Алкоэксперт" Юрий Юдич.

Снижается градус потребления. И, как ни странно, снижение градуса потребления меняет вектор потребления крепких напитков. То есть наблюдается снижение потребления в целом крепких напитков, но есть рост в отдельных категориях, которые смешиваются для приготовления коктейля сказал он

Так, по итогам 9 месяцев 2026 доля российской продукции в категории джина достигла 91%, а розничные продажи за 10 месяцев превысили 2 млн декалитров.

Президент компании по производству и дистрибуции алкогольной продукции Вениамин Грабар рассказал, что производимый компанией продукт уже поставляется в десятки стран мира.

У джина, производимого нашей компанией, феноменальные результаты в стране. Он занимает больше половины рынка, в том числе и за рубежом. В почти 70 стран мира поставляется на сегодняшний день джин. И это единственный джин в мире – миллионер (больше миллиона кейсов в производстве), то есть тот, который не принадлежит транснациональным компаниям пояснил он

Ранее в России отметили изменения в продажах импортного алкоголя.