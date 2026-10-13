Москва13 окт Вести.Руководители западных стран выясняют, как могут повысить эффективность противовоздушной обороны Украины (ПВО). Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

[Пытаются] нащупать, что они могут сделать для украинского ПВО. Решение определенное принято, они запускают опять же вот эти большие программы по производству… ПВО-дронов, в том числе и реактивных. Когда они доедут, непонятно, но надо понимать, что это в любом случае говорит о том, что война будет продолжаться сказал Шурыгин

Военный комитет НАТО впервые за восемь лет посетил Киев с официальным визитом. Были проведены переговоры, касающиеся военных приоритетов, изучения украинского боевого опыта, который, предполагается, повысит готовность стран НАТО к разного рода угрозам.