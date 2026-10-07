Эксперт заявил, что партией АдГ движет не любовь к России, а здравый смысл Эксперт Наумов: АдГ руководствуется не любовью к РФ, а осознанием реальности

Москва7 окт Вести.Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" руководствуется не любовью к РФ, а осознанием реальности. Таким мнением с ИС "Вести" поделился эксперт Российского совета по международным делам и Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Алексей Наумов.

Он добавил, что в партии понимают, как работает мир и поэтому ищут возможности для переговоров с РФ.

"Альтернатива для Германии" говорит: "А давайте мы с Россией будем говорить". Они это не от любви к Пушкину говорят, не от любви к нам, не от любви к российскому президенту или российскому народу, а от того, что они понимают, что по-другому мир не работает. Надо договариваться и договариваться цинично заявил Наумов

Ранее сообщалось, что вице-спикером регионального парламента федеральной земли Саксония-Анхальт был избран член партии АдГ. Ранее у него в офисе находили сувенирную кружку "Армии России".