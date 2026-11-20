Москва20 ноя Вести.Президенту США Дональду Трампу выгоден конфликт с Европой. Об этом ИС "Вести" рассказал доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.

По его мнению, Трамп пытается встать во главе так называемого глубинного государства.

У него [Дональда Трампа] главная, в общем-то, цель, которую он провозглашал и на первом сроке, и старается реализовывать на втором сроке – это сужение пространства глубинного государства. То есть, по сути, переворот в рамках глубинного государства. Не потому, что глубинное государство ему оппонирует – оно оппонирует не в этом ключе – а потому, что он хочет сам стать во главе. Во всяком случае, та группа, которая его ведет. Поэтому здесь естественно, этот вот конфликт с Европой, он будет как раз ему вполне на руку