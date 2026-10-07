Эксперт заявил о риске срыва поставок нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке Эксперт Семенов: ситуация с нефтью кризисная, даже несмотря на добрую волю Ирана

Москва7 окт Вести.Ситуация на нефтяном рынке остается кризисной, поставки в любой момент могут сорваться, даже несмотря на добрую волю Ирана. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил член правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

Так он прокомментировал сообщения о том, что мировые запасы нефти сократились до опасных уровней.

Да, кризисная [ситуация]. Пока поставки там в определенной степени идут, но они могут просто в любой момент сорваться. Мы видим, что, во-первых, Иран проявляет добрую волю. Он держал пролив Ормуз по большому счету открытым длительное время, хотя он заявлял, что все суда должны включать маячки, согласовывать маршрут. Но тем не менее Иран закрывал глаза, когда те или иные танкеры, в том числе Саудовский, кстати, танкерный флот, переместился из Красного моря в Персидский залив … после того, как прекратилась прокачка по нефтепроводу "Восток-Запад" заявил эксперт Семенов

Он подчеркнул, что стабильность, которую поддерживает Иран, может "в любой момент рухнуть".

Накануне стало известно, что трубопровод "Восток-Запад" для доставки нефти на экспорт с месторождений на востоке Саудовской Аравии до портов на западе страны вновь подвергся удару. Его работа приостановлена. Также сообщалось, что трубопровод серьезно поврежден, хотя недавно возобновил прокачку нефти после атаки 10 сентября.