Запад паникует из-за оттока нефтяных активов из стран Персидского залива Профессор Жданов предупредил об оттоке нефтяного капитала с Ближнего Востока

Москва19 ноя Вести.На мировом нефтяном рынке происходит перераспределение поставок сырья и отток капитала из ближневосточных стран. Об этом MK.RU рассказал профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Юрий Жданов.

Жданов прокомментировал заявления западных экспертов об исходе нефтяного капитала из региона.

Эксперт напомнил, что ранее через Ормузский пролив проходило около 20% мировой нефти. Сейчас же морской путь превратился в зону боевых действий.

Повторюсь, наблюдается не только физический дефицит сырья, но и массовый исход капитала из инфраструктуры Ближнего Востока. Крупные трейдеры (Glencore, Vitol, Trafigura) начали экстренно выводить активы из катарских и саудовских терминалов сказал он

Жданов пояснил, что сырьевые трейдеры перенаправляют капитал на другие месторождения. Весь этот процесс, по его оценке, создает дополнительные риски для мирового нефтяного рынка и вызывает панику в Европе, поскольку новые проекты не могут компенсировать потерянные 20% мирового транзита.

Ранее директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отмечал, что нефтяные объекты на Ближнем Востоке получили значительные повреждения. По его словам, возвращение к прежним уровням добычи сырья быстрым не будет.