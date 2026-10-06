Эксперт Бакланов заявил, что ближневосточный кризис перерос в войну за проливы Эксперт Бакланов: конфликт на Ближнем Востоке перерос в войну за проливы

Москва6 окт Вести.Конфликт на Ближнем Востоке, который изначально был начат США под предлогом ядерной проблемы, перерос в войну за контроль над проливами. Таким мнением с ИС "Вести" поделился зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки Высшей школы экономики Андрей Бакланов.

Он напомнил, что через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы проходит 22-23% мировых поставок энергоносителей.

Скорее всего, военные действия здесь будут продолжаться до очистки прибрежной территории и создания предпосылок для того, чтобы та страна, которая будет у себя эти прибрежные территории иметь, могла диктовать свои условия прохода-непрохода судов. Вообще, в принципе, видите, в целом конфликт субрегиональный, он сместился по своим акцентам. Первоначально он начался с подачи американцев как проблематика наличия или отсутствия ядерного оружия у Ирана. Но теперь эта тема немножко оказалась задвинута как-то в сторону более реальными вещами, связанными с господством, попытками получить господство над проливами, вообще в целом за морские акватории, через которые идет приблизительно 22-23% мировых поставок энергоносителей объяснил Бакланов

Он добавил, что в наибольшей опасности в регионе находятся объекты энергетической инфраструктуры

Самую большую опасность удары представляют для объектов, которые занимаются переработкой нефти, энергоснабжением и так далее. Энергетическая сфера, сфера производства, энергии, сфера переработки нефти - это самые уязвимые в реальном отношении объекты. И именно это может воздействовать в целом на соотношение сил между сторонами заявил Бакланов

Ранее Бакланов рассказал о новой тактике хуситов. По его словам, они перешли от обороны к тактике вылазок на вражескую территорию.