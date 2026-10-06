Кризис на Ближнем Востоке полностью истощил запасы нефти на Западе Гендиректор Vitol Харди: нефтяные запасы западных стран полностью исчерпаны

Москва6 окт Вести.Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране. Об этом заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди, его слова приводит Bloomberg.

По оценкам эксперта, дефицит нефти сохранится в течение ближайших зимних месяцев.

Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать пояснил Харди

Он сообщил, что все доступные запасы уже были потрачены.

Ранее стало известно, что стратегический резерв нефти Соединенных Штатов упал до минимальных значений более чем сорокалетней давности.