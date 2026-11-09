Москва9 ноя Вести.Грузоперевозки, осуществляемые при помощи дирижаблей, могут быть эффективнее, чем перевозка на вертолете или самолете. Об этом сообщил ИС "Вести" Федор Константинов, технический эксперт компании, которая занимается производством и коммерческой эксплуатацией летательных аппаратов дирижабельного типа.

По его словам, экономическая эффективность дирижабля растет вместе с его размером.

Чем дирижабль меньше, тем он дороже. Чем дирижабль больше, тем тонна-километр становится дешевле. И с определенного размера перевозка тонно-километра на дирижабле приравнивается к перевозке тонно-километру на грузовом автомобиле, что дешевле, чем перевозка на вертолете или на самолете. Поэтому именно в логистических операциях дирижабль сильно эффективен экономически заявил он

Конструктор Вадим Зубкевич добавил, что дирижабль имеет большую продолжительность полета, а также может взлетать и садиться вертикально, как вертолет, и при этом перевозить очень большие грузы.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян в свою очередь указал, что производство дирижаблей экономически оправданно.

Если сравнить с производством самолетов, в таком случае мы говорим о нескольких миллиардах рублей, а производство дирижаблей оценивается в среднем порядка нескольких миллионов за один отметил он

На начальном этапе для запуска производства потребуется 5-7 миллиардов инвестиций, считает он.