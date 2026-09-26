Москва26 сен Вести.Главными преимуществами российских крылатых ракет S8000 "Бандероль" являются относительная дешевизна по сравнению с западными аналогами и универсальность применения с различных носителей. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По словам эксперта, аналогичные изделия европейского производства стоят на порядок дороже.

Преимущество данного изделия в том, что относительная дешевизна по сравнению с теми же западными конкурентами. Напомню, что примерно аналогичные изделия французского, британского и немецкого производства стоят несколько миллионов евро. А это в разы, не побоюсь, на порядок дороже, чем наши изделия. Соответственно, тут уже играет преимущество экономики войны заявил Степанов

Эксперт отметил, что большим плюсом является и универсальность ракеты – ее можно запустить с различных носителей.

Значимым преимуществом является универсальность данного изделия и возможность запуска с различных носителей. Это и БПЛА "Иноходец", и вертолет Ми-28. Ну и, я полагаю, с учетом универсальных возможностей подвесов их можно эксплуатировать практически со всей номенклатуры боевой авиатехники, а также адаптировать под наземные пусковые установки сказал он

Ранее Степанов заявил, что ракета S8000 "Бандероль" – настоящий технологический прорыв на пути к массовости и удешевлению таких систем.