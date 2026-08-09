Эксперт заявил, почему жители Алексеево-Дружковки не уезжали с "Белыми ангелами" Ромачев: жители Алексеево-Дружковки в ДНР ждали российских военных

Москва9 авг Вести.Мирные жители Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике не планировали уезжать с украинской организацией "Белые ангелы" и ждали российскую армию. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

Люди говорили, что они не готовы и не хотят уезжать, отметил эксперт.

Они [мирные жители] хотят остаться, они не хотят быть вот на той Украине, которая сейчас отступает, и которая привела ситуацию в стране к тому, что мы видим сейчас. Они [участники украинской организации] это преподносят именно как некое спасение, как некую миссию, которую они выполняют и которую им поручил сам Господь Бог, поскольку они "Белые ангелы". По факту мы видим фактически похищение человека сказал он

Алексеево-Дружковка на донецком направлении находится под огневым контролем Вооруженных сил России (ВС РФ), сообщил ИС "Вести" помощник командира батальона с позывным Берия.