Эксперт Жданов оценил итоги встречи трех мировых лидеров в Шэньчжэне Эксперт Жданов оценил перспективы после саммита мировых лидеров в Шэньчжэне

Москва26 ноя Вести.Встреча лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне может стать началом нового формата взаимодействия. Такое мнение высказал профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Юрий Жданов изданию MK.RU.

19 ноября президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры, по итогам которых опубликовали декларацию о реформе ООН, энергетической стабильности, иммунитетах государственных должностных лиц и снижении ядерных рисков. При этом документ не содержит договоренностей по Украине, Ирану и Тайваню или обязательств по отмене санкций.

В ближайшие 60 дней стороны сохраняют трехсторонний формат на уровне дипломатов и экспертов, но по Украине, Тайваню и Ирану действуют преимущественно раздельно. Появляются консультации по ядерным рискам и энергопоставкам, возможно - идеи реформы ООН сказал он

Вероятность противодействия со стороны Европы и части американских политиков он оценил в 30%, а появления конкретных соглашений по ядерной безопасности, энергетике и реформе ООН - в 15%.

Эксперт не исключил, что встреча останется дипломатической демонстрацией: интересы трех стран расходятся, а декларация не создает юридических обязательств. Для России главным результатом стало возвращение к диалогу с США и Китаем на равных. Однако переговоры пока не гарантируют ни отмены санкций, ни признания российских требований по Украине.