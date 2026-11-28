"Москвич" и "Атом" могут войти в список авто для льготных автокредитов

Эксперты назвали машины, которые могут войти в список для льготных автокредитов "Москвич" и "Атом" могут войти в список авто для льготных автокредитов

Москва28 ноя Вести.С 1 декабря в России возобновится программа льготного автокредитования. Как сообщили ТАСС автопроизводители и опрошенные агентством автоэксперты, в нее могут войти автомобили Lada, УАЗ, Sollers, ГАЗ, "Москвич", Evolute, Voyah, "Атом", UMO и "Амберавто".

В "Автовазе" уже сообщали, что практически весь актуальный модельный ряд Lada соответствует новым требованиям. Речь шла о моделях Granta, Iskra, Vesta (включая метановую версию), Niva Legend, Niva Travel и Largus, а также специальные версии Granta и Vesta с ручным управлением.

По мнению главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова, в перечень может быть включен новый кроссовер Lada Azimut, но при условии, что в базовой комплектации он будет стоить не более двух миллионов рублей.

Под действие программы подпадают модельная линейка УАЗ и модификации на базе Sollers SF5, следует из данных группы "Соллерс".

Различные модификации автомобилей "Соболь NN", "Газель NN", "Газель Бизнес 4х4" и "Соболь Бизнес 4х4" соответствуют условиям льготного кредитования для многодетных семей, указали в пресс-службе Горьковского автозавода (ГАЗ).

Московский автозавод "Москвич" также намерен продолжить участие в программе.

Среди электромобилей и гибридов будут доступны Evolute i-Space, Evolute i-Joy и Voyah Free. В пресс-службе Evolute отметили, что скидка при их приобретении в кредит составит 10%, но не больше 500 тысяч рублей. Включение в перечень электромобилей марки "Амберавто" допускает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Разработчик российского электромобиля "Атом" также заявил об участии в программе. В пресс-службе компании добавили, что дополнительно объявят размер скидки и условия ее предоставления.

Основатель и гендиректор компании EVM Илья Рашкин также сообщил, что компания рассчитывает на включение в программу автомобилей UMO.