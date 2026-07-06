Москва6 июл Вести.Значительное число приложений, предустанавливаемых на смартфоны производителями, либо не приносит пользы, либо повторяет возможности других, более функциональных и удобных программ. Об этом пишет интернет-издание о технологиях BGR.

В публикации техноблога сказано, что изготовители в рамках соглашений с партнерами нередко размещают на смартфонах их программное обеспечение. Эксперты выделили пять категорий встроенных приложений и сервисов, от которых можно избавиться, не рискуя нарушить работу устройства.

К первой группе относятся программы, которые зачастую попадают на девайс при установке сим-карты, - их добавляет оператор связи. Затем следуют сервисы самого производителя гаджета, интегрированные еще на этапе сборки. Так, Samsung устанавливает приложения Things и Wearable, Motorola - Notifications, а Google - YouTube Music и Google TV, пояснили специалисты. Они подчеркнули, что подобные программы нередко служат для рассылки рекламы, а потому их рекомендуется удалять сразу.

Помимо этого, разработчики Android-смартфонов выпускают приложения, дублирующие уже имеющиеся в операционной системе программы. В качестве примера в статье приводится "Календарь Samsung".