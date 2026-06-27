Репетиторы по физике стали самими высокооплачиваемыми в России

Эксперты выяснили, репетиторы по какому предмету зарабатывают больше всего Репетиторы по физике стали самими высокооплачиваемыми в России

Москва27 июн Вести.Репетиторы по физике стали самими высокооплачиваемыми в России - в среднем они зарабатывают свыше 80 тысяч рублей в месяц. Это для РИА Новости выяснили специалисты "Авито Подборки".

Второе место по суммы заработка занимают репетиторы по информатике (78,26 тысячи рублей в месяц), а на третьем месте расположились репетиторы по английскому языку.

Замыкают пятерку самых высокооплачиваемых репетиторов преподаватели математик (70,95 тысячи рублей в месяц) и и литературы (69,24 тысячи рублей в месяц) .

По словам директора по развитию "Авито работы" Романа Губанова, фактический заработок репетиторов базируется на ряде факторов, таких как опыт и квалификация преподавателя, регион работы, формат занятости и количества часов в неделю.

Репетиторы чаще всего работают на условиях частичной занятости или почасовой оплаты, поэтому итоговый доход может существенно варьироваться в зависимости от интенсивности работы и количества учеников сказал Губанов

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