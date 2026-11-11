Москва11 нояВести.Пригородный электропоезд столкнулся с грузовиком около станции Тульская Павелецкого направления Московской железной дороги, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЖД.
Сегодня в 18.05 вблизи остановочного пункта Тульская Павелецкого направления МЖД пригородный поезд №6308 Михнево – Павелецкий вокзал по касательной столкнулся с грузовым автомобилем, часть кузова которого находилась в габарите путиговорится в публикации
Уже через 15 минут, в 18.20, электропоезд продолжил движение. К настоящему времени он уже прибыл на конечную станцию.
На движение других поездов ситуация не повлияла.
Обстоятельства происшествия выясняются.