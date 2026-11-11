В Москве электропоезд столкнулся с грузовиком, никто не пострадал

Электричка столкнулась с грузовиком в Москве В Москве электропоезд столкнулся с грузовиком, никто не пострадал

Москва11 ноя Вести.Пригородный электропоезд столкнулся с грузовиком около станции Тульская Павелецкого направления Московской железной дороги, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЖД.

Сегодня в 18.05 вблизи остановочного пункта Тульская Павелецкого направления МЖД пригородный поезд №6308 Михнево – Павелецкий вокзал по касательной столкнулся с грузовым автомобилем, часть кузова которого находилась в габарите пути говорится в публикации

Уже через 15 минут, в 18.20, электропоезд продолжил движение. К настоящему времени он уже прибыл на конечную станцию.

На движение других поездов ситуация не повлияла.

Обстоятельства происшествия выясняются.