Электропастухи и преграды не защитят людей от нападения медведей Электропастухи и заборы не смогут защитить людей от нападения медведей

Москва15 ноя Вести.Если медведей появилось определенное количество на территории, то от электропастуха и ограждений их меньше не станет. Звери лишь перераспределяются по территории, сообщил ТАСС замминистра охраны окружающей среды Кировской области Дмитрий Анисимов.

Электропастухи и заборы не снижают риск нападений хищников, подчеркнул эксперт.

[Как правило] электропастухи, которые используются в животноводстве, [имеют] тонкую проволоку и низкое напряжение, для медведя это не преграда, он ее просто порвет и пойдет дальше. Барьеры медведь тоже обойдет или перелезет, и двухметровый забор - не преграда для медведя говорится в сообщении

По мнению специалиста, контролируемое снижение численности медведей достигается путем охоты.

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