Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Москва24 ноя Вести.В компании "Мособлэнерго" сообщили о введении режима повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба организации в MAX.

Он вводится с 16.00 24 ноября 2026 года.

В АО "Мособлэнерго" введен режим повышенной готовности сказано в публикации

К дежурству будут привлечены 1228 работников и 1063 единицы спецтехники, включая бригадные автомобили. Кроме того, к работе готовы 142 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 46,8 МВт.

При нарушении электроснабжения в АО "Мособлэнерго" попросили обращаться на телефон "горячей линии".