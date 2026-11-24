Москва24 нояВести.В компании "Мособлэнерго" сообщили о введении режима повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба организации в MAX.
Он вводится с 16.00 24 ноября 2026 года.
В АО "Мособлэнерго" введен режим повышенной готовностисказано в публикации
К дежурству будут привлечены 1228 работников и 1063 единицы спецтехники, включая бригадные автомобили. Кроме того, к работе готовы 142 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 46,8 МВт.
При нарушении электроснабжения в АО "Мособлэнерго" попросили обращаться на телефон "горячей линии".