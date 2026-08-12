Москва12 авг Вести.Эпоха Возрождения оставила после себя не только великие произведения искусства, но сам способ создавать новое, который до сих пор актуален. Чему современному бизнесу стоит поучиться у великих деятелей той эпохи - в материале РБК.

Во Флоренции XV века на деньги крупнейшей финансовой системы своего времени - банков Медичи - родилась Платоновская академия - неформальный круг интеллектуалов, которые время от времени встречались для дискуссий. Академия стала пространством, в котором люди, говорящие на разных профессиональных языках, могли обменяться идеями и вдохновить друг друга.

Дискуссии в Академии значительно повлияли на создание шедевра Сандро Боттичелли "Рождение Венеры". Один из членов академии, поэт Анджело Полициано в поэме "Стансы на турнир" представил гармонию земной материи и божественного духа в образе богини, восстающей из пены. Позже Боттичелли, который часто присутствовал на встречах Академии, визуализировал этот замысел на холсте рассказывает Анастасия Мозер эксперт Школы управления РБК, СЕО "Кросс Арт"

Первый урок для современного бизнеса в том, что самые прорывные идеи возникают там, где встречаются разные способы видеть мир. Для компании это означает, что единственный верный способ создавать инновационные продукты — собирать кросс-функциональные команды.

Арсенал Венеции был крупнейшим промышленным комплексом Европы, в котором одновременно трудились около 2 тыс. человек. В первой половине XVI века он довел до совершенства поточную сборку кораблей на воде - это работало почти как современный конвейер. Арсенал производил полностью оснащенное военное судно всего за день, используя заранее изготовленные детали. На других верфях Европы постройка одного корабля занимала срок от нескольких месяцев до года.

Именно Венеция первой показала миру, что главное конкурентное преимущество не внутри продукта, а в создании среды, где каждый элемент увеличивает эффективность и ценность остальных считает Мозер

Второй урок для современного бизнеса в том, что побеждает тот, кто лучше организует взаимодействие и повышает качество связей между частями системы — людьми, подразделениями, процессами. То есть важнее создавать не отдельные продукты, а экосистемы.

В XV и XVI веках Брюгге, Антверпен и позже Амстердам стали крупнейшими торговыми центрами Европы. Вместе с торговлей развивался новый городской класс: купцы, юристы, врачи, владельцы мастерских. Они сформировали спрос на рынке произведений искусства, и художники впервые в истории начали писать работы заранее - не для конкретного заказчика, а для продажи среднему классу.

Мастеру теперь было недостаточно хорошо писать. Стало важно понимать, что покупают, какие сюжеты востребованы, какой формат подходит для городского дома, как выделиться среди других художников и сделать свое имя узнаваемым. Именно в эту эпоху картина стала товаром, а художник - предпринимателем, осознающим силу личного бренда.

Основоположником в его продвижении можно назвать Альбрехта Дюрера. Каждую гравюру он подписывал монограммой AD, продавал свои работы через торговых агентов, в том числе международной аудитории, подавал жалобы против тех, кто копирует его произведения и использует его монограмму продолжает эксперт

Из этого следует третий урок для бизнеса: чтобы выделиться среди конкурентов, нужно знать свою целевую аудитории и ее потребности, понимать смысл своей деятельности и транслировать его в развитии бренда. Когда у клиента есть выбор, качество продукта само по себе не гарантирует успеха. Коммерческий успех рождается из внимания к клиенту и развития бренда.