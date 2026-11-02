Эррол Маск прибыл в Башкирию и встретился с главой региона Радием Хабировым Эррол Маск прибыл в Уфу и встретился с главой Башкирии Радием Хабировым

Москва2 ноя Вести.Отец американского предпринимателя и гендиректора SpaceX Илона Маска Эррол прибыл в Уфу для участия в форуме креативных индустрий и встретился с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Об этом рассказал сам Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Очень интересный разговор … провели. Такая дружеская беседа была. Ему 80 лет, он в тонусе. Интересный человек. Вот такие люди к нам приехали приводит слова чиновника KP.RU

В Уфе со 2 по 4 ноября впервые проходит международный фестиваль-форум "Российская креативная неделя — Евразия". Главная тема мероприятия: развитие креативных индустрий, международное сотрудничество в Евразии и встраивание творческих направлений в традиционные отрасли экономики (дизайн, архитектура, цифровые технологии и медиа).