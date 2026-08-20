Эскалация не на пользу: в США рассказали, что ускорит поражение Украины Политолог Миршаймер: атаки дронов ВСУ на Россию приближают поражение Украины

Москва20 авг Вести.Украина, увеличив количество атак беспилотниками (БПЛА) на гражданское население России, приближает свое поражение, заявил в эфире подкаста Seguridad Social Ahora на видеохостинге YouTube политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

В ответ на беспилотные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) русские закрыли все украинские порты на Черном море. Так что эта эскалация пошла на пользу не Украине, а России отметил Миршаймер

Политолог подчеркнул, что удары возмездия, которые наносит российская армия, направлены не на гражданские объекты на Украине, а на стратегические объекты ВСУ.

Российское воздушное наступление нацелено на места производства дронов и военной техники внутри Украины, заправочные станции, железные дороги, локомотивы и так далее пояснил Миршаймер

По его мнению, террористические действия киевского режима только приближают его крах.

Россияне сейчас усиливают (воздушную кампанию – прим. ред.) из-за действий Киева. Это ускорит поражение Украины добавил профессор

В ответ на атаки на мирное население российские войска наносят удары по центрам принятия решений, командным пунктам и предприятиям, которые используют украинские боевики.

Минобороны России постоянно информирует о поражении сухогрузов и портовых объектов, использовавшихся в интересах ВСУ.