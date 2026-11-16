Москва16 ноя Вести.Эстонские власти разработают стратегию, которая позволит управлять страной из-за рубежа в случае оккупации или уничтожения критически важной инфраструктуры. Об этом сообщает Politico.

По данным газеты, Эстония готовится перенести свои государственные сервисы в облачные хранилища "на случай, если центры обработки данных будут разрушены или если на территории страны появятся военные" и власти не смогут продолжить работу.

В целях создания резервной инфраструктуры могут использоваться платформы Microsoft Azure, Amazon Web Services и собственная облачная инфраструктура государственных ведомств.