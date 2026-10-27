Эстония не может депортировать сирийца, осужденного за поджог жены Эстония не смогла выслать сирийца после условно-досрочного освобождения

Москва27 окт Вести.Эстония не может депортировать в Сирию гражданина этой страны, осужденного за жестокое нападение на супругу, поскольку у него нет необходимого проездного документа. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

В 2017 году Кован Мохаммад избил жену, связал ее и поджег, за что получил 10 лет лишения свободы. Летом 2026 года его условно-досрочно освободили и обязали покинуть Эстонию, однако депортация пока невозможна: власти ожидают ответа сирийской стороны.

Суд признал Мохаммада опасным для общественного порядка и постановил оставить его в центре содержания иностранцев как минимум до 3 декабря.