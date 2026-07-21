Осужденный за пожар в клубе Костромы Ионкин ушел на СВО

Осужденный за пожар в клубе военнослужащий Ионкин ушел служить на СВО Осужденный за пожар в клубе Костромы Ионкин ушел на СВО

Москва21 июл Вести.Осужденный за пожар в клубе Костромы военнослужащий Станислав Ионкин служит в зоне СВО на территории Украины, сообщил ТАСС источник.

Станислав Ионкин, попросивший дать ему возможность искупить вину, убыл в зону боевых действий на СВО на территории Украины, где выполняет поставленные боевые задачи рассказал собеседник агентства

Пожар в клубе "Полигон" в Костроме произошел в ночь на 5 ноября 2022 года. Погибли 13 человек, 5 пострадали. Нетрезвый Ионкин в клубе спровоцировал конфликт с одним из посетителей. Военнослужащий выстрелил из ракетницы, после чего загорелся потолок клуба. По его словам, конфликт произошел из-за девушки.