Москва22 нояВести.Экипаж круизного лайнера Odyssey компании Villa Vie, застрявшего у берегов Сингапура, назвал условия на борту "адом". Более 60 членов экипажа не могут покинуть судно в течение трех недель после высадки пассажиров, при этом сроки схода на берег неоднократно переносили, сообщает издание Business Insider (BI).
Жизнь на борту - это адприводит BI слова члена экипажа
Другой член экипажа сравнил происходящее с пыткой и признался, что все моряки хотят возвратиться домой.
Члены экипажа жалуются на жару, перебои с интернетом и неопределенность относительно того, когда они смогут сойти на берег.
Нам кажется, что о нас все забылиотметил член экипажа
Пассажиры покинули судно 27 октября 2026 года, они проживали на борту постоянно, покупая каюты стоимостью от $119,9 тыс. до $439,9 тыс.
В конце октября компания Villa Vie приостановила кругосветное путешествие Odyssey на фоне резкого подорожания топлива.