Экипаж "вечного круизного лайнера" назвал жизнь на борту адом

"Это ад": экипаж лайнера Odyssey пожаловался на невыносимые условия на борту Экипаж "вечного круизного лайнера" назвал жизнь на борту адом

Москва22 ноя Вести.Экипаж круизного лайнера Odyssey компании Villa Vie, застрявшего у берегов Сингапура, назвал условия на борту "адом". Более 60 членов экипажа не могут покинуть судно в течение трех недель после высадки пассажиров, при этом сроки схода на берег неоднократно переносили, сообщает издание Business Insider (BI).

Жизнь на борту - это ад приводит BI слова члена экипажа

Другой член экипажа сравнил происходящее с пыткой и признался, что все моряки хотят возвратиться домой.

Члены экипажа жалуются на жару, перебои с интернетом и неопределенность относительно того, когда они смогут сойти на берег.

Нам кажется, что о нас все забыли отметил член экипажа

Пассажиры покинули судно 27 октября 2026 года, они проживали на борту постоянно, покупая каюты стоимостью от $119,9 тыс. до $439,9 тыс.

В конце октября компания Villa Vie приостановила кругосветное путешествие Odyssey на фоне резкого подорожания топлива.