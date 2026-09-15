"Это потрясающе": иностранные гости оценили зарядку от Никиты Крюкова на МФМ Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков провел зарядку на МФМ

Москва15 сен Вести.Российский лыжник, заслуженный мастер спорта Никита Крюков провел зарядку на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге. Об этом сообщает ИС "Вести".

На занятии были и иностранные гости. Один из них – Мохаммад Номан Лагмани – поделился своими эмоциями.

Чувствую себя замечательно. Никита просто великолепный. С нами занимался Олимпийский чемпион! Я счастлив, это потрясающе, что я увидел его заявил участник фестиваля

Зарядка стала первым спортивным мероприятием дня. После нее в программе на 15 сентября стоят мастер-классы по самбо, мини-футболу, настольному теннису и спортивной скакалке, а также большие шашки, настольный футбол, бадминтон и спортивные бальные танцы. Помимо этого, участники смогут попробовать себя в киберспорте и VR-активностях.