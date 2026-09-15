Москва15 сенВести.Российский лыжник, заслуженный мастер спорта Никита Крюков провел зарядку на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге. Об этом сообщает ИС "Вести".
На занятии были и иностранные гости. Один из них – Мохаммад Номан Лагмани – поделился своими эмоциями.
Чувствую себя замечательно. Никита просто великолепный. С нами занимался Олимпийский чемпион! Я счастлив, это потрясающе, что я увидел егозаявил участник фестиваля
Зарядка стала первым спортивным мероприятием дня. После нее в программе на 15 сентября стоят мастер-классы по самбо, мини-футболу, настольному теннису и спортивной скакалке, а также большие шашки, настольный футбол, бадминтон и спортивные бальные танцы. Помимо этого, участники смогут попробовать себя в киберспорте и VR-активностях.