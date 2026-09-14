Олимпийские чемпионы Белявский и Хоркина провели мастер-классы для детей на МФМ Чемпионы Белявский и Хоркина провели мастер-классы для юных гимнастов на МФМ

Москва14 сен Вести.Российские гимнасты и олимпийские чемпионы Давид Белявский и Светлана Хоркина провели мастер-классы для детей и подростков на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Об этом сообщает ИС "Вести".

Давид Белявский поделился с юными гимнастами секретами, показал технику и зарядил их мотивацией.

Если взять меня в детстве, для меня был показатель высокого уровня — это у нас парень ездил на первенство России, и мы узнавали у него, как, что, как там проходит все. А для ребят, конечно, я надеюсь, что у них что-то останется и замотивирует это их рассказал он

Одна из участниц мастер-класса по спортивной и художественной гимнастике Анастасия Кожевкина поделилась своими эмоциями от мероприятия.

Я сама всю жизнь занимаюсь спортом. Для меня большая честь познакомиться и позаниматься с олимпийскими чемпионами и узнать про их опыт. Я хочу дальше быть тренером, и хочется перенять весь опыт и дальше своих учеников тоже профессионально готовить заявила она

Всего на встречу со спортсменами пришли около 230 юных гимнастов.

МФМ проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года. Его участниками стали около 10 тысяч человек из 191 страны.