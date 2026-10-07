Трамп назвал позором слежку ФБР за его женой и сыном при Байдене

"Это позор": Трамп осудил слежку ФБР за его женой и сыном при Байдене Трамп назвал позором слежку ФБР за его женой и сыном при Байдене

Москва7 окт Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами назвал позорной слежку Федерального бюро расследований (ФБР) США за его женой Меланией и сыном Бэрроном во время президентского срока Джо Байдена.

Трамп подчеркнул, что экс-генпрокурор США Меррик Гарленд и его подчиненные использовали государственные органы в качестве оружия против него.

Никто не видел ничего подробного… Это позор… Они следили за моей женой, за моим сыном, который был несовершеннолетним сказал Трамп

Ранее газета The New York Times заявила, что ФБР вело слежку за семьей Дональда Трампа при Джо Байдене в рамках операции "Плазменное эхо". По данным журналистов, эти действия проводились для подготовки к обыску в резиденции Трампа Мар-а-Лаго по делу о незаконном хранении секретных документов.