Москва7 сен Вести.Народный артист России Илья Резник негативно высказался о творчестве певца Вани Дмитриенко. Он назвал его песни примитивными и ужасными. Об этом пишет издание "Абзац".

Свое мнение Резник высказал во время интервью Тутте Ларсен.

Ваня Дмитриенко – это ужасно, он разговаривает с молодежью на своем языке, а язык этот очень простой, примитивный. Это, конечно, удручает пояснил Резник

Ранее жена Народного артиста Ирана Романова рассказала, что Резник испытывает стыд из-за поведения Аллы Пугачевой. Он не раз пытался привить певице чувство вкуса и сдержанность на сцене и за ее пределами.