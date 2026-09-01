Москва1 сен Вести.Поэт Илья Резник заявил, что знаменитая поэтесса Римма Казакова, автор хитов "Мадонна" и "Ты меня любишь", в последние годы жизни испытывала серьезные финансовые трудности и не могла позволить себе даже лекарства. Своими воспоминаниями Резник поделился с изданием "Абзац".

Он обвинил Российское авторское общество (РАО) в создании системы, при которой авторы оставались в нищете, несмотря на значительные заработки организации. По словам Резника, они с коллегами ежемесячно отправляли Казаковой деньги, чтобы помочь ей справляться с болезнью.