"Мне было стыдно": поэт Илья Резник оценил поступки и интервью Пугачевой Жена Резника рассказала, что поэт стыдился поведения Пугачевой

Москва4 сен Вести.Супруга поэта-песенника Ильи Резника Ирина Романова рассказала, что ее мужу регулярно было стыдно за поведение Аллы Пугачевой как на сцене, так и за ее пределами. Об этом она заявила в эфире шоу "Нетленка" на "Абзаце".

По словам Романовой, Резник пытался привить артистке чувство вкуса и сдержанность в общении с людьми и журналистами.

Сам поэт добавил, что в начале карьеры певице помогали многие журналисты, однако позже она отказывала им в проходных билетах на свои концерты, из-за чего ему приходилось лично доставать контрамарки через директора артистки Евгения Болдина.