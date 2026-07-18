Москва18 июл Вести.Международный песенный конкурс "Евровидение" значительно изменился и приобрел античеловеческий характер. Такое мнение в беседе с агентством ТАСС выразила оперная певица Любовь Казарновская.

По ее словам, на конкурсе исполняются песни с тревожным содержанием и присутствуют элементы сатанизма.

На мой взгляд, конкурс "Евровидение" сильно деградировал. Сегодня в нем все чаще присутствуют элементы сатанизма, появляются странные образы, порой уродливые визуальные решения и песни с тревожным содержанием, которые вызывают у меня серьезные вопросы сказала певица

Казарновская отметила, что входила в состав жюри конкурса в 2015 году, однако не согласилась бы участвовать в этой роли, если бы подобные выступления были представлены тогда.