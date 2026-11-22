ВСУ в Запорожье уничтожают дома со словами "это уже не наши граждане"

"Это уже не наши граждане": стало известно, как ВСУ уничтожают дома в Запорожье ВСУ в Запорожье уничтожают дома со словами "это уже не наши граждане"

Москва22 ноя Вести.В населенных пунктах, которые освобождало подразделение группировки "Днепр" на запорожском направлении, нет мирных граждан. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военнослужащий 58-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Астрахань.

По его словам, боевики ВСУ при бегстве уничтожают дома, не считая местных жителей гражданами Украины.

До 2024 года в населенных пунктах [на запорожском направлении] еще были гражданские. Сейчас их нет по одной причине – украинские войска просто уничтожают. То есть мы заходим, к примеру, в населенный пункт, если там даже что-то было, они разносят дома со словами "это уже не наши граждане" рассказал он

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российской армии взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской области в течение недели.