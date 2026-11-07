Житель Запорожской области погиб в результате артобстрела В Запорожской области в результате артобстрела погиб мирный житель

Москва7 ноя Вести.Очередные удары ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре зафиксированы в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области. Подробности в MAX сообщает администрация округа.

В результате атак повреждения получили четыре объекта: два частных домовладения и две автомашины. Один жилой дом и два автомобиля в результате возгораний полностью уничтожены. Еще один дом и находившийся рядом автомобиль получили повреждения.

К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. В результате артиллерийского обстрела погиб мирный житель говорится в мессенджере

Администрация округа обратилась к жителям с просьбой быть предельно внимательными и не пренебрегать мерами безопасности. При звуках выстрелов необходимо незамедлительно направляться в ближайшее безопасное укрытие.