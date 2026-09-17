Средняя стоимость восхождения на Эверест в 2026 году составила $60 тысяч

Эверест по цене автомобиля: сколько стоит мечта альпиниста в 2026 году Средняя стоимость восхождения на Эверест в 2026 году составила $60 тысяч

Москва17 сен Вести.Генеральный секретарь непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама в интервью РИА Новости назвал среднюю стоимость восхождения на Эверест. По его словам, в 2026 году она составляет около 60 тысяч долларов на одного альпиниста.

Профессионально организованная экспедиция на Эверест для иностранного альпиниста может стоить приблизительно 45–70 тысяч долларов и более, премиальные или частные экспедиции могут обходиться значительно дороже. По оценкам на 2026 год, средняя стоимость экспедиции составляет около 60 тысяч долларов приводит агентство слова Ламы

В указанную сумму включен обязательный сбор за восхождение, который в текущем году вырос до 15 тысяч долларов в весенний сезон. Восхождения на более низкие треккинговые вершины (от 5 до 7 тысяч метров) обходятся дешевле, но их цена зависит от маршрута и набора услуг. Например, сбор за популярный у россиян Мера-пик составляет 350 долларов весной и 175 долларов в остальные сезоны.

Лама уточнил, что пошлину за восхождение не следует путать с полной стоимостью экспедиции, которая также включает оплату услуг гидов, страховку, снаряжение и логистику.

Эверест — высочайшая гора мира (8848 метров над уровнем моря), и восхождение на нен считается среди альпинистов особенно престижным.