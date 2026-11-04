Екатерина Мизулина: когда мы едины, мы всех могнем

Екатерина Мизулина по-молодежному поздравила россиян с Днем народного единства Екатерина Мизулина: когда мы едины, мы всех могнем

Москва4 ноя Вести.Член Общественной палаты РФ, директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина по-молодежному поздравила россиян с Днем народного единства, используя слово "могнуть". Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.

С Днем народного единства. Когда мы едины, мы всех могнем написала она

"Могнуть" — это сленговое слово, которое означает "превзойти", "затмить", "доминировать". Слово произошло из английского интернет-сленга, а в Рунете получило популярность летом 2026 года благодаря треку "Я тебя могну" , который выпустили несколько блогеров.

Несмотря на победу слова "mogging" в одной из англоязычных акций "Слово года", глагол "могнуть" не попал в шорт-лист аналогичной акции "Грамоты.ру". Хотя в 2026 году его стали употреблять чаще, а на этапе сбора слов его предлагали пользователи соцсетей.