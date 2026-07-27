Екатерины и Елизаветы бесплатно посетят Екатерининский дворец в Царском Селе Екатеринам и Елизаветам подарят посещение Екатерининского дворца в Царском Селе

Москва27 июл Вести.Екатерины и Елизаветы 30 июля смогут бесплатно посетить Екатерининский дворец в музее-заповеднике "Царское Село". Об этом сообщается на сайте учреждения.

30 июля музей отметит 270-летие Екатерининского дворца.

В этот день обладательницы имени Елизавета могут бесплатно посетить церковь Воскресения Христова …, а Екатерины – экспозицию "Екатерина II. Личное пространство" в Зубовском флигеле ... Для этого достаточно предъявить в кассах музея документ, удостоверяющий личность сказано на сайте

Отмечается, что именно 30 июля 1756 года в присутствии Елизаветы Петровны была освящена церковь Воскресения Христова. Обер-архитектор Франческо Растрелли торжественно представил императрице и иностранным послам перестроенный дворец.

В Большом зале с 30 июля по 17 августа будет проходить выставка одного экспоната "В лазури и золоте: рождение Большого Царскосельского дворца". Посетители смогут увидеть полотно Фридриха Баризьена, который изобразил нарядный барочный дворец Елизаветы в 1760 – 1761 гг.

Желающим посетить дворец напомнили, что церковь Воскресения Христова и апартаменты великого князя Павла Петровича, а также экспозиция "Екатерина II. Личное пространство" 29 июля будут закрыты, а начнут работу с 30 июля.