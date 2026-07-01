Ереванский вуз возглавил офицер, считающий, что Гитлер освободил бы Армению Вуз в Ереване возглавил полковник, считающий, что Гитлер освободил бы Армению

Москва1 июл Вести.Национальный оборонный исследовательский университет Армении, расположенный в Ереване, возглавил полковник Арцрун Ованнисян, который ранее заявлял, что гитлеровская Германия планировала создать "Великую Армению".

Соответствующий указ подписал президент республики Ваагн Хачатурян.

Назначить Арцруна Ованнисяна начальником Национального оборонного исследовательского университета министерства обороны следует из документа на сайте президента

В прошлом году в День Победы Ованнисян, который тогда возглавлял командно-штабной институт военной академии Армении, назвал мифом принятое в исторической науке мнение о том, что разгром немецких войск под Сталинградом предотвратил турецкое вторжение в Советскую Армению. Кроме того, он заявил, что нацистская Германия якобы планировала вторгнуться на территорию Турции из Болгарии и Армении, что, по его словам, предполагало "создание объединенной, исторической Армении".

Посол России в Ереване Сергей Копыркин выразил возмущение заявлениями Ованнисяна. Как подчеркнул дипломат, такие заявления оскорбляют память героев Великой Отечественной войны. Копыркин также назвал слова Ованнисяна попыткой осквернить память предков, которые спасли человечество от нацистской угрозы.