Москва15 нояВести.Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал решение Молдавии отказаться от российского газа и предупредил об ухудшении энергетической ситуации в этой стране. Об этом сообщает газета ВЗГЛЯД.
По словам Папуашвили, Грузия, в отличие от Молдавии, не следует безоговорочно указаниям Брюсселя, а проводит самостоятельную экономическую политику. Он заявил, что благодаря этому рост грузинской экономики в 2026 году составил 7,2%, тогда как молдавской - 1,5%.
Несколько дней назад президент Молдавии гордо сообщила о полном отказе от российского газа и его приобретении в ЕС. Все это было бы хорошо, если бы не одна детальсказал председатель парламента Грузии
По его утверждению, в Молдавии цена кубометра газа в 2021 году составляла примерно 25 центов (около 2 тысяч рублей) и выросла в настоящее время, тогда как в Грузии тариф остался на уровне 21 цента (около 1,7 тысячи рублей).
По словам Папуашвили, независимость – это "не только место на карте", а ценность заключается в возможности проводить политику, приносящую "плоды" населению.
8 ноября президент Молдавии Майя Санду объявила о полном прекращении закупок российского газа.