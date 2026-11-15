"Есть одна деталь": в Грузии оценили отказ Молдавии от российского газа Спикер парламента Грузии Папуашвили раскритиковал отказ Молдавии от газа РФ

Москва15 ноя Вести.Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал решение Молдавии отказаться от российского газа и предупредил об ухудшении энергетической ситуации в этой стране. Об этом сообщает газета ВЗГЛЯД.

По словам Папуашвили, Грузия, в отличие от Молдавии, не следует безоговорочно указаниям Брюсселя, а проводит самостоятельную экономическую политику. Он заявил, что благодаря этому рост грузинской экономики в 2026 году составил 7,2%, тогда как молдавской - 1,5%.

Несколько дней назад президент Молдавии гордо сообщила о полном отказе от российского газа и его приобретении в ЕС. Все это было бы хорошо, если бы не одна деталь сказал председатель парламента Грузии

По его утверждению, в Молдавии цена кубометра газа в 2021 году составляла примерно 25 центов (около 2 тысяч рублей) и выросла в настоящее время, тогда как в Грузии тариф остался на уровне 21 цента (около 1,7 тысячи рублей).

По словам Папуашвили, независимость – это "не только место на карте", а ценность заключается в возможности проводить политику, приносящую "плоды" населению.

8 ноября президент Молдавии Майя Санду объявила о полном прекращении закупок российского газа.