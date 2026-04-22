Трефилов: тренер должен быть "хорошей сволочью" – уметь и погладить, и треснуть

Москва22 апр Вести.Заслуженный тренер России, олимпийский чемпион по гандболу Евгений Трефилов в интервью информационной службе "Вести" поделился своим видением того, каким должен быть хороший тренер.

По словам Трефилова, наставник должен быть "хорошей сволочью" – он должен уметь и "погладить, и треснуть".

Тренер, я, может быть, без обид скажу, но он должен быть, может, вы это слово уберете, хорошей сволочью он должен быть. Он должен и погладить, и треснуть. Должен заставить, уговорить. Он такой должен быть – как рыбка. Он обязан таким быть. Не будет – значит, где-то сорвется или где-то уйдут рассказал Трефилов

Ранее главный тренер "Динамо" Ролан Гусев заявил, что основные качества футбольного тренера – это, безусловно, смелость и "холодный рассудок".