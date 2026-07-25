Москва25 июлВести.В 19 населенных пунктах Крыма, в том числе в Евпатории, Судаке и поселке Новый Свет, отключили воду из-за аварии на сетях "Крымэнерго", сообщает ГУП РК "Вода Крыма" в мессенджере MAX.
25 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжениеговорится в публикации
На предприятии пообещали, что в некоторых городах и поселках вода появится ориентировочно в 12.00, в других – в 14.00.
Кроме того, из-за атак ВСУ на электросетевую инфраструктуру в ряде населенных пунктов Крыма отсутствует электричество. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.