В ЕП запросили доступ к передовым ИИ-моделям для обороны и разведки

Евродепутат призвала дать органам безопасности ЕС доступ к передовым ИИ В ЕП запросили доступ к передовым ИИ-моделям для обороны и разведки

Москва12 окт Вести.Французский евродепутат от группы Renew в Европарламенте (ЕП) Валери Айе выступила за предоставление органам безопасности Евросоюза (ЕС) доступа к передовым моделям искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет издание Rapporteur со ссылкой на письмо Айе.

По данным издания, евродепутат направила письмо председателю Европейского совета Антониу Коште в преддверии заседания ЕС. В послании она изложила взгляды своего блока​​​.

[Айе] призвала ЕС предоставить европейским органам безопасности надежный доступ к проверенным передовым ИИ-моделям и ускорить развертывание оборонных систем с использованием ИИ говорится в публикации

Также сообщается, что парламентарий призвала европейские страны активизировать усилия по развитию собственного потенциала в области технологий ИИ для обороны, а также для обеспечения кибербезопасности, разведки и защиты критической инфраструктуры.