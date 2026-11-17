Евродепутаты встретятся с членами нового созыва Госдумы Группа евродепутатов проведет встречу с российскими парламентариями в Москве

Москва17 ноя Вести.Группа представителей Европарламента планирует встретиться с депутатами нового созыва Государственной думы РФ до конца этого года. Об этом "Известиям" рассказал евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

Встреча пройдет в российской столице и будет носить неофициальный характер.

Нам удалось наладить неофициальный диалог между заинтересованными российскими парламентариями и депутатами Европарламента. Первая встреча с представителями нового созыва Госдумы состоится в декабре в Москве сказал Картайзер

Он подчеркнул важность подобных контактов для поддержания диалога между РФ и Европой. По словам политика, у Европарламента (ЕП) есть несколько способов восстановить коммуникацию с РФ на уровне парламентов, например через делегацию ЕП по связям с Россией.

Картайзер отметил, что сейчас ЕП занимает подчеркнуто антироссийскую позицию, а его делегация по связям с Россией, возглавляемая представителем Финляндии, в принципе не в состоянии вести конструктивный разговор с российской стороной.

Ранее стало известно, что глава Европарламента Роберта Метсола инициировала проверку против двух депутатов из-за их неформальных встреч с россиянами.