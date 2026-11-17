Москва17 нояВести.Группа представителей Европарламента планирует встретиться с депутатами нового созыва Государственной думы РФ до конца этого года. Об этом "Известиям" рассказал евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.
Встреча пройдет в российской столице и будет носить неофициальный характер.
Нам удалось наладить неофициальный диалог между заинтересованными российскими парламентариями и депутатами Европарламента. Первая встреча с представителями нового созыва Госдумы состоится в декабре в Москвесказал Картайзер
Он подчеркнул важность подобных контактов для поддержания диалога между РФ и Европой. По словам политика, у Европарламента (ЕП) есть несколько способов восстановить коммуникацию с РФ на уровне парламентов, например через делегацию ЕП по связям с Россией.
Картайзер отметил, что сейчас ЕП занимает подчеркнуто антироссийскую позицию, а его делегация по связям с Россией, возглавляемая представителем Финляндии, в принципе не в состоянии вести конструктивный разговор с российской стороной.
Ранее стало известно, что глава Европарламента Роберта Метсола инициировала проверку против двух депутатов из-за их неформальных встреч с россиянами.